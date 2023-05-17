«Это по Фрейду»: Лавров ответил на слова Макрона о зависимых отношениях РФ и КНР

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя высказывание французского президента Эммануэля Макрона о том, что отношения между Россией и Китаем основаны на принципе «сюзерена и вассала», вспомнил известную русскую поговорку.

«Это по Фрейду. У кого что болит, тот о том и говорит», - сказал глава МИД России.

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что сам Макрон находится под прямым влиянием Вашингтона, поскольку американцы не позволяют ему взять курс на экономическую автономию Евросоюза. Лавров добавил, что слова французского лидера о независимости от Соединенных Штатов звучат как «глас вопиющего в пустыне».

Накануне в МИД России ответили на слова Макрона о «геополитическом поражении РФ в конфликте на Украине». Замминистра иностранных дел Александр Грушко назвал высказывания французского лидера очередной попыткой выдать желаемое за действительное. Он также отметил, что в Москве давно привыкли к заявлениям о «неизбежной победе киевского режима» и «почти рухнувшей под санкциями российской экономике».