В РПЦ утвердили молитву для поиска работы

В молитве речь идет о деле, которое пошло бы на пользу человеку и принесло бы достойные плоды.

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Синод РПЦ утвердил молитву «по случаю поиска работы». Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви.

В молитве речь идет о деле, которое пошло бы на пользу человеку, принесло бы достойные плоды его деятельности, а также дало бы возможность преуспевать в соблюдении заповедей и в любви к Богу.

«Смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей», - говорится в тексте молитвы.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил «Ленте.ру», что РПЦ никогда не оставляла человека, который оказался в трудной ситуации - например, занимается поиском работы.

В данной ситуации молитва отвечает на определенный запрос, который есть у верующего, добавил он.