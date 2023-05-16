Попова рассказала Мишустину об эпидемиологической обстановке в новых регионах

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Граница России надежно защищена от новых инфекций, в том числе благодаря новой системе «Периметр». Об этом премьеру Михаилу Мишустину рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она объяснила, что специальная высокоинтеллектуальная цифровая система с точностью 92 процентов анализирует все эпидемические риски в разных странах мира в режиме онлайн и передает их на любой из 241-го санитарно-карантинного пункта в РФ.

«Мы вооружили наших коллег и теперь защищаем границы от инфекционных заболеваний, не вовлекая в это пассажиров, которые прилетают или приезжают, туристов, путешественников. У нас это получается», - сообщила Попова.

Попова также рассказала о санитарно-эпидемиологической ситуации в новых российских регионах. Она стабильна - работают две мобильные лаборатории, где при помощи различных исследований ведется постоянный мониторинг обстановки.