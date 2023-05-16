Украина вступила в киберцентр при НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО принять позитивное решение о членстве Украины в альянсе на июльском саммите блока в Литве.

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Украина официально присоединилась к центру НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

«Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к CCDCOE», - говорится в публикации ведомства.

Что касается полноценного присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, то об этом по-прежнему речи не идет. Ранее стало известно о готовности руководства НАТО на июльском саммите в Литве предложить Украине только немедленную помощь.

До этого журналист Андреас Клут заявил, что никто не примет Киев в альянс, пока на территории Украины ведутся боевые действия. В противном случае это приведет к третьей мировой войне.