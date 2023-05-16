Первая автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря стартовала в России
Колонна проедет по 11 регионам страны, в том числе по новым территориям.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
В Подмосковном Солнечногорске стартовала первая в России автоэкспедиция вокруг Азовского моря.
Она приурочена к пятилетию президентской платформы «Россия - страна возможностей». Колонна проедет по 11 регионам страны, в том числе по новым территориям.
Во время остановок участники посетят культурно-исторические объекты, проведут лекции и встречи с жителями.
Кольцевой объезд вокруг Азовского моря станет символом единства российских регионов. Представители СМИ, блогеры и сотрудники платформы преодолеют путь протяженностью 2 800 километров.
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»