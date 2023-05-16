Первая автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря стартовала в России

Колонна проедет по 11 регионам страны, в том числе по новым территориям.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Подмосковном Солнечногорске стартовала первая в России автоэкспедиция вокруг Азовского моря.

Она приурочена к пятилетию президентской платформы «Россия - страна возможностей». Колонна проедет по 11 регионам страны, в том числе по новым территориям.

Во время остановок участники посетят культурно-исторические объекты, проведут лекции и встречи с жителями.

Кольцевой объезд вокруг Азовского моря станет символом единства российских регионов. Представители СМИ, блогеры и сотрудники платформы преодолеют путь протяженностью 2 800 километров.