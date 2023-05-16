ВС РФ разрушили путепровод в ДНР, помешав переброске подразделений противника в Артемовск

Штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия в западных кварталах Артемовска, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ разрушили авиаударом путепровод в районе Красного в ДНР, помешав переброске подразделений противника в Артемовск, заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск», - сказал он на брифинге.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают наступать в западных кварталах Артемовска. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживают противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов. В районе Красного подразделения 4-й мотострелковой бригады за сутки отразили 10 атак противника. В ходе боев потери украинской стороны в личном составе превысили 70 человек. Помимо живой силы, уничтожены украинский БМП и два бронетранспортера.

Авиацией совершено девять вылетов в данный район, артиллерией выполнены 74 огневые задачи. Общие суточные потери вооруженных формирований Украины на Донецком направлении составили до 215 человек. Уничтожено несколько единиц военной техники, включая буксируемые гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

В новой сводке Минобороны о проведении специальной военной операции также говорится, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила американский ЗРК Patriot в Киеве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.