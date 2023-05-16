В районе населенного пункта Красное в ДНР отражено десять атак противника

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В районе населенного пункта Красное в ДНР отражено 10 атак вооруженных формирований Украины, заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено 10 атак со стороны ВСУ», - сказал он на брифинге 16 мая.

Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, в ходе ожесточенных боев потери украинской стороны в живой силе превысили 70 человек. Помимо личного состава, неприятель недосчитался одной БМП и двух бронетранспортеров.

Сегодня ночью ВС РФ выпустили ракеты разных типов воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений противника, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, все назначенные цели были поражены. В сводке Минобороны говорится, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила американский ЗРК Patriot в Киеве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.