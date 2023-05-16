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Старший лейтенант Степанов с подразделением уничтожил 3 вражеских танка, 2 БТР, 6 БМП и больше 50 националистов

Дмитрий Трунов
00:49 16.05.2023
Иван Степанов и его подчиненные героически сдержали натиск превосходящих сил противника, а экипаж БМП Сергея Зотина нанес существенное поражение в технике и живой силе врага при штурме населенного пункта.
Старший лейтенант Степанов с подразделением уничтожил 3 вражеских танка, 2 БТР, 6 БМП и больше 50 националистов
© Фото: Министерство обороны РФ
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции.

© Министерство обороны РФ

Старший лейтенант Иван Степанов

Подразделение старшего лейтенанта Степанова обороняло одно из направлений, где была опасность попытки танкового прорыва противника. Украинские националисты перешли в наступление после плотной артиллерийской подготовки, при поддержке боевых бронированных машин. Они пытались окружить с фланга российские подразделения.

Иван и его подчиненные героически сдержали натиск превосходящих сил противника. В ходе боя старший лейтенант Иван Степанов из ручного противотанкового гранатомета уничтожил вражеский танк и спешившуюся пехоту. Противник бежал с поля боя с серьезными потерями.

Грамотно руководя подчиненными, Иван Степанов вместе с подразделением уничтожил три вражеских танка, два бронетранспортера, шесть боевых машин пехоты, а также более 50 украинских боевиков.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старший лейтенант Иван Степанов награжден орденом Мужества.

© Министерство обороны РФ

Рядовой Сергей Зотин, старший механик-водитель

Подразделение рядового Сергея Зотина выполняло боевую задачу по освобождению стратегически важного населенного пункта. Шел бой с удерживающими оборону националистами.

Сергей управлял боевой машиной пехоты, которая попала под обстрел. Рядовой Зотин умело маневрировал, использовал условия местности и вывел машину из-под огня противника.

Продвигаясь дальше, Сергей Зотин обнаружил укрепленную точку, откуда националисты вели пулеметный огонь.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Сергей занял выгодную огневую позицию и прикрыл спешившийся личный состав. В результате грамотных действий рядового Зотина экипаж боевой машины пехоты уничтожил свыше 15 украинских боевиков.

Приняв решение об эвакуации боевых товарищей с поле боя, Сергей прикрыл своей БМП и дал возможность отвести личный состав. Бойцы смогли его перегруппироваться и продолжить штурм населенного пункта.

Благодаря профессиональным навыкам Сергея Зотина, его грамотному владению обстановкой в сложных условиях ведения боя, умелому управлению вверенной техникой экипаж БМП нанес существенное поражение в технике и живой силе обороняющемуся противнику.

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