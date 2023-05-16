Старший лейтенант Степанов с подразделением уничтожил 3 вражеских танка, 2 БТР, 6 БМП и больше 50 националистов

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Рядовой Сергей Зотин, старший механик-водитель
Подразделение рядового Сергея Зотина выполняло боевую задачу по освобождению стратегически важного населенного пункта. Шел бой с удерживающими оборону националистами.
Сергей управлял боевой машиной пехоты, которая попала под обстрел. Рядовой Зотин умело маневрировал, использовал условия местности и вывел машину из-под огня противника.
Продвигаясь дальше, Сергей Зотин обнаружил укрепленную точку, откуда националисты вели пулеметный огонь.
Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Сергей занял выгодную огневую позицию и прикрыл спешившийся личный состав. В результате грамотных действий рядового Зотина экипаж боевой машины пехоты уничтожил свыше 15 украинских боевиков.
Приняв решение об эвакуации боевых товарищей с поле боя, Сергей прикрыл своей БМП и дал возможность отвести личный состав. Бойцы смогли его перегруппироваться и продолжить штурм населенного пункта.
Благодаря профессиональным навыкам Сергея Зотина, его грамотному владению обстановкой в сложных условиях ведения боя, умелому управлению вверенной техникой экипаж БМП нанес существенное поражение в технике и живой силе обороняющемуся противнику.