Старший лейтенант Степанов с подразделением уничтожил 3 вражеских танка, 2 БТР, 6 БМП и больше 50 националистов

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Старший лейтенант Иван Степанов

Подразделение старшего лейтенанта Степанова обороняло одно из направлений, где была опасность попытки танкового прорыва противника. Украинские националисты перешли в наступление после плотной артиллерийской подготовки, при поддержке боевых бронированных машин. Они пытались окружить с фланга российские подразделения.

Иван и его подчиненные героически сдержали натиск превосходящих сил противника. В ходе боя старший лейтенант Иван Степанов из ручного противотанкового гранатомета уничтожил вражеский танк и спешившуюся пехоту. Противник бежал с поля боя с серьезными потерями.

Грамотно руководя подчиненными, Иван Степанов вместе с подразделением уничтожил три вражеских танка, два бронетранспортера, шесть боевых машин пехоты, а также более 50 украинских боевиков.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старший лейтенант Иван Степанов награжден орденом Мужества.