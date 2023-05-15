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Юные создатели беспилотников устроили показательные полеты под Казанью

Ян Брацкий
19:47 15.05.2023
В гости к моделистам из Татарстана приехали сверстники со всей страны, чтобы посоревноваться и поделиться опытом создания беспилотников.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские авиамоделисты собрались под Казанью в селе Каинки, чтобы запустить в небо летательные  аппараты, сделанные своими руками. Влюбленных в небо собрал Центр авиамоделизма компании «ЭНИКС». В одном только Татарстане «ЭНИКС» поддерживает восемь секций, в которых молодые жители республики обучаются навыкам разработки и конструирования беспилотников.

На этот раз к ним в гости приехали единомышленники из Москвы и других городов страны. Ребята смогли не только показать друг другу свои новые разработки, но и посоревноваться в мастерстве управления беспилотниками. По словам руководителя центра, в последнее время интерес к авиамоделизму растет, а за беспилотниками - будущее.

«Сам принцип беспилотных полетов, он закладывается с авиамоделизма. Авиамоделисты лучше всех чувствуют сам летательный аппарат, как он себя ведет. Начиная от того, что с руки они бросают, и кончая радиоуправляемыми. Они чувствуют и работу двигателя поршневого, на любых высотах и так далее», - рассказал генеральный директор АО «ЭНИКС» Валерий Побежимов.

Федерация авиамодельного спорта и «ЭНИКС» стараются содействовать развитию авиамодельного спорта, добавил председатель Федерации авиамодельного спорта Республики Татарстан Никита Семин.

«Все больше и больше участников становится на соревнованиях. Больше детей приходят в авиамодельные кружки. И федерация авиамодельного спорта и "ЭНИКС" стараются содействовать этому, помогать в развитии, в проведении различных мероприятий для популяризации авиамодельного спорта», - уточнил Семин.

С помощью беспилотников мониторят пожары и наводнения, а сейчас особенный спрос на них для спецоперации. Что немаловажно, специалисты постепенно переходят на детали собственного производства. На своем производстве изготавливают регуляторы, платы, делают электродвигатели любой мощности и другую электронику. Участники авиамодельных кружков становятся лучшими кандидатами на поступление в авиаинституты и техникумы.

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