В стране и мире Опубликованы первые кадры с места пожара в супермаркете в Южном Бутово Анна Назайкина В экстренных службах опровергли информацию о взрыве. © Видео: moscowmap, Telegram © Фото: moscowmap, Telegram Читайте нас на: Очевидцы сняли на видео охваченный огнем супермаркет на юго-западе столицы. Кадры с места публикует Telegram-канал «Новости Москвы». Ранее появилось сообщение о взрыве в супермаркете «Перекресток» в Южном Бутово. Впоследствии в МЧС эту информацию опровергли. На данный момент пожар ликвидирован. Как заявили в экстренных службах, загорелся мусорный контейнер, находившийся рядом со зданием. Данных о пострадавших не поступало. Экспертное мнение и аналитика