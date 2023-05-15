Тонны воды в борьбе с огнем: кадры тушения пожаров на Урале экипажами Ми-8 ЦВО
По данным МО РФ, военнослужащим ЦВО и сотрудникам МЧС уже удалось локализовать свыше 20 очагов на общей площади около 20 тысяч га.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи Ми-8 армейской авиации ЦВО принимают участие в тушении природных пожаров, а также оказывают помощь в защите от огня населенных пунктов в Свердловской области.
Три вертолета соединения ВВС и ПВО сбрасывают воду на очаги пожаров в районах Полевского, Мраморского и Сувор. В этих населенных пунктах проживает свыше 50 тысяч человек. Кроме того, там находятся металлургические, обрабатывающие и с/х предприятия.
За одну летную смену экипажи Ми-8 осуществляют до 12 сбросов воды, общий объем составляет приблизительно 50 тонн.
По данным Минобороны РФ, военнослужащим ЦВО и сотрудникам МЧС удалось локализовать свыше 20 очагов на общей площади приблизительно 20 тысяч га.