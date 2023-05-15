В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Тонны воды в борьбе с огнем: кадры тушения пожаров на Урале экипажами Ми-8 ЦВО

Анна Назайкина
12:31 15.05.2023
По данным МО РФ, военнослужащим ЦВО и сотрудникам МЧС уже удалось локализовать свыше 20 очагов на общей площади около 20 тысяч га.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Экипажи Ми-8 армейской авиации ЦВО принимают участие в тушении природных пожаров, а также оказывают помощь в защите от огня населенных пунктов в Свердловской области.

Три вертолета соединения ВВС и ПВО сбрасывают воду на очаги пожаров в районах Полевского, Мраморского и Сувор. В этих населенных пунктах проживает свыше 50 тысяч человек. Кроме того, там находятся металлургические, обрабатывающие и с/х предприятия.

За одну летную смену экипажи Ми-8 осуществляют до 12 сбросов воды, общий объем составляет приблизительно 50 тонн.

По данным Минобороны РФ, военнослужащим ЦВО и сотрудникам МЧС удалось локализовать свыше 20 очагов на общей площади приблизительно 20 тысяч га.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:32 Армия
Видео
Минобороны: ВС РФ уничтожили до 235 украинских боевиков на Донецком направлении
13:29 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места пожара в супермаркете в Южном Бутово
12:48 В стране и мире
В Кремле заявили, что новые поставки британских вооружений Киеву не окажут принципиального воздействия на ход СВО
12:31 В стране и мире
Видео
Тонны воды в борьбе с огнем: кадры тушения пожаров на Урале экипажами Ми-8 ЦВО
11:24 В стране и мире
Видео
«Стекла задребезжали»: пенсионерка описала момент удара боевиков по Луганску
Популярное
112: пережившего инсульт Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.