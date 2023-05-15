Тонны воды в борьбе с огнем: кадры тушения пожаров на Урале экипажами Ми-8 ЦВО

По данным МО РФ, военнослужащим ЦВО и сотрудникам МЧС уже удалось локализовать свыше 20 очагов на общей площади около 20 тысяч га.

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Экипажи Ми-8 армейской авиации ЦВО принимают участие в тушении природных пожаров, а также оказывают помощь в защите от огня населенных пунктов в Свердловской области.

Три вертолета соединения ВВС и ПВО сбрасывают воду на очаги пожаров в районах Полевского, Мраморского и Сувор. В этих населенных пунктах проживает свыше 50 тысяч человек. Кроме того, там находятся металлургические, обрабатывающие и с/х предприятия.

За одну летную смену экипажи Ми-8 осуществляют до 12 сбросов воды, общий объем составляет приблизительно 50 тонн.

По данным Минобороны РФ, военнослужащим ЦВО и сотрудникам МЧС удалось локализовать свыше 20 очагов на общей площади приблизительно 20 тысяч га.