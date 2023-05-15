Эксперт Орлова заявила о малой вероятности заражения чумой от клещей

Мария Орлова заявила, что человек может заразиться чумой от летучей мыши, которую до этого укусил клещ.

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Коронавирусная инфекция подтолкнула ученых к исследованию летучих мышей и их экопаразитов, однако пока у специалистов нет полной картины по ситуации с распространением клещами таких заболеваний, как чума. Об этом в беседе со «Звездой» заявила доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского государственного медицинского университета Мария Орлова.

«Клещи распространяют, например, такое заболевание, как бартонеллез. Оно не очень тяжелое, но достаточно неприятное. Болезнь кошачьей царапины ее называли. Ее распространяют очень многие животные, на самом деле. Как выяснилось, летучие мыши, видимо, тоже. Да, если летучая мышь укусит человека, она в принципе может его заразить бартонеллезом», - сказала она, отвечая на вопрос, может ли летучая мышь быть переносчиком заболеваний между клещом и человеком.

Она добавила, что подавляющее большинство паразитов летучих мышей не нападают на человека. По ее словам, есть небольшое количество паразитов, и было зафиксировано их нападение на человека. Это, в частности, клопы.

Эксперт также заявила, что может быть зафиксировано нападение на человека ряда иксодовых клещей, которые обитают в основном в южных регионах, хотя, как отметила Орлова, они тяготеют к летучим мышам.

Ранее бывший ведущий научный сотрудник Первого МГМУ им. Сеченова Людмила Ганушкина заявила, что клещ с чумой был обнаружен в России пока в единственном экземпляре, и сейчас стоит переживать о других не менее опасных инфекциях, которые переносят эти паукообразные. Она предупредила, что одно насекомое может переносить сразу два-три патогена - это может представлять серьезную опасность.