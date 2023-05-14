Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области

Потери противника составили более 100 военнослужащих и более семи единиц техники.

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В Минобороны России сообщили, что ВС РФ пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. По данным официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, они предпринимали попытки действовать в районах Ивановки и Двуречной.

Также в то же время на Купянском направлении удары оперативно-тактической и армейской авиации и артиллерия «Западной» группировки российских войск поразили живую силу и технику украинских националистов в районах Кисловки, Тимковки, Берестового и Табаевки в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.

Потери противника составили свыше 100 военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка «Рапира».

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов.