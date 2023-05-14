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В Москве наградили победителей 2-го Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей»

Ирина Елагина
13:45 14.05.2023
На конкурс поступило свыше 1500 работ из 49 регионов России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Москве объявили итоги Второго открытого Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей». Торжественная церемония награждения победителей прошла в Центральном Доме Российской Армии.

В этом году темой конкурса стала «Моя прекрасная Россия!». На конкурс поступило более 1500 работ из 49 регионов России от ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Они поделились удачными кадрами российской природы, животного мира, рассказали о своих путешествиях по стране и народных традициях.

«Самое время посмотреть вокруг, по-новому оценить родные пейзажи, увидеть и понять их красоту и многогранность . Дети, как известно, более открытые и искренние, чем взрослые. Они хотят запечатлеть то, что им действительно нравится. В этом смысле наш фотоконкурс – это реальный фотопортрет нашей Родины», – сказал на церемонии награждения начальник ЦДРА Василий Мазуренко.

В младшей возрастной категории победителями стали Анастасия Андреева, Глеб Платонов, Дарья Суровцева и Матвей Волков. В старшем возрасте победу одержали Назар Жодик, Мария Старцева, Круглова Евгения и Виталина Степанова. Самой интересной и оригинальной работой жюри признало снимок 14-летнего Матвея Волкова из города Кириллова.

По словам председателя комиссии по патриотическому воспитанию Общественного совета при Минобороны Вячеслава Калинина, фотовзгляд детей отличает искренность.

«Сама по себе фотография может не нести никаких посылов, это просто констатация того, насколько прекрасна наша Россия, которую мы должны беречь и защищать. Это и есть тот патриотизм, который способны понять усвоить дети в возрасте 8-15 лет», - сказал Калинин.

Работы конкурса оценивали представители Минобороны, правительства Москвы, журналистского сообщества и профессиональные фотографы.

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