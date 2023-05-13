На страже морских границ: Черноморский флот России отмечает 240 лет

За время спецоперации более 3200 черноморцев удостоены госнаград, троим присвоены звания Героя России.

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Свыше 180 ударов «Калибрами» нанесли корабли Черноморского флота по объектам украинских боевиков с начала спецоперации. Об этом в день 240-летия флота в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий, вице-адмирал Виктор Соколов.

В результате поражены радиолокационные станции систем ПВО и пункты временной дислокации, нефте- и авиабазы, склады ГСМ и железнодорожные станции. Помимо «Калибров» применялись ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Из-за угрозы атак надводных и подводных дронов флот нарастил защиту своих пунктов базирования. А для раннего обнаружения средств воздушного нападения - совместно с ВКС расширил зону радиолокационного контроля.

В этом году Черноморский флот усилят еще четырьмя кораблями, в том числе тремя новейшими малыми ракетоносцами «Каракурт» с высокоточным оружием.

Сейчас безопасность России на Черном и Средиземном морях обеспечивают 89 кораблей и подводных лодок. Черноморский флот включает в себя семь военных баз, в том числе в сирийском Тартусе. С начала спецоперации более 3200 черноморцев награждены госнаградами и знаками отличия. Трое удостоены звания Героя России.