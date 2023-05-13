Российских военнослужащих в зоне СВО наградили за мужество и отвагу

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Минобороны России опубликовало кадры вручения ведомственных наград бойцам подразделений мотострелкового соединения ЗВО, которые отличились во время специальной военной операции, проявили стойкость, мужество и героизм при защите интересов Отечества.

Торжественная церемония состоялась на передовой. Военнослужащим были вручены медали «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества».

Среди награжденных фельдшер с позывным «Док». Ему не раз приходилось спасать раненых сослуживцев и мирных жителей, которые страдают от обстрелов украинских националистов. Один из таких трагических случаев произошел на днях.

«В результате обстрела населенного пункта пострадали мирные жители. В тот момент я находился на базе. Мне поступил звонок, что ранен местный житель, и ему необходимо оказать помощь. Приехал на место, и я увидел, что у женщины была достаточно серьезная травма нижней конечности. В итоге мной была оказана первая медпомощь. По приезду кареты скорой помощи она была эвакуирована в дальнейшее медицинское учреждение», - рассказал фельдшер мотострелковой роты с позывным «Док».

Военный медик отметил, что любит свою профессию, его вдохновляет семья и долг перед Отечеством, и пожелал, чтобы украинский конфликт скорее закончился и «все жили долго и счастливо».

Командиры мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» поблагодарили военнослужащих за героизм и самоотверженность и пожелали здоровья и дальнейших успехов в службе на благо Отечества. После бойцы вернулись на свои позиции для выполнения поставленных задач.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.