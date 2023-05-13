Армия Армия Армия

Российских военнослужащих в зоне СВО наградили за мужество и отвагу

06:41 13.05.2023
Награждение военнослужащих ведомственными наградами Минобороны РФ прошло на передовой в зоне специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России опубликовало кадры вручения ведомственных наград бойцам подразделений мотострелкового соединения ЗВО, которые отличились во время специальной военной операции, проявили стойкость, мужество и героизм при защите интересов Отечества.

Торжественная церемония состоялась на передовой. Военнослужащим были вручены медали «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества».

Среди награжденных фельдшер с позывным «Док». Ему не раз приходилось спасать раненых сослуживцев и мирных жителей, которые страдают от обстрелов украинских националистов. Один из таких трагических случаев произошел на днях.

«В результате обстрела населенного пункта пострадали мирные жители. В тот момент я находился на базе. Мне поступил звонок, что ранен местный житель, и ему необходимо оказать помощь. Приехал на место, и я увидел, что у женщины была достаточно серьезная травма нижней конечности. В итоге мной была оказана первая медпомощь. По приезду кареты скорой помощи она была эвакуирована в дальнейшее медицинское учреждение», - рассказал фельдшер мотострелковой роты с позывным «Док».

Военный медик отметил, что любит свою профессию, его вдохновляет семья и долг перед Отечеством, и пожелал, чтобы украинский конфликт скорее закончился и «все жили долго и счастливо».

Командиры мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» поблагодарили военнослужащих за героизм и самоотверженность и пожелали здоровья и дальнейших успехов в службе на благо Отечества. После бойцы вернулись на свои позиции для выполнения поставленных задач.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:41 Армия
Видео
Российских военнослужащих в зоне СВО наградили за мужество и отвагу
05:31 Армия
Группировка «Днепр» уничтожила артиллерию ВСУ на Херсонском направлении
02:09 В стране и мире
Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
00:59 В стране и мире
Байден пообещал к осени ликвидировать запасы химоружия в США
23:37 В стране и мире
Депутат Госдумы Водолацкий ранен при обстреле Луганска
Популярное
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.