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Украинские боевики обстреляли ДНР 54 раза за сутки

Елизавета Егорова
01:19 13.05.2023
Обстрелам подверглись девять населенных пунктов республики.
Украинские боевики обстреляли ДНР 54 раза за сутки
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Globallookpress
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Украинские националисты обстреляли территорию ДНР 54 раза за прошедшие сутки. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«На Донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На Горловском 19 обстрелов из РСЗО "Град", артиллерии 152 миллиметров», - говорится в Telegram-канале.

В то же время на Ясиноватском направлении совершено пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров, а на Волновахском - шесть из артиллерии аналогичного калибра. 

Всего было выпущено 288 единиц различных боеприпасов.
Как сообщает представительство ДНР, двое человек погибло, еще 10 получили ранения различной тяжести. Также были повреждены семь жилых домостроений.

Ранее наш корреспондент показал, как выглядят последствия массированного обстрела Донецка снарядами НАТО. Один из снарядов попал в здание бывшего общежития.

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