В Брянской области произошло крушение вертолета

Было повреждено пять домовладений.

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В городе Клинцы Брянской области потерпел крушение вертолет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший - женщина», - говорится в его публикации.

Он уточнил, что пострадавшую уже доставили в больницу. Также, по словам губернатора, в результате инцидента было повреждено пять домов, в настоящий момент комиссия оценивает причиненный ущерб.

Ранее сообщалось о крушении истребителя Су-34 в Брянской области. Судьба экипажа и обстоятельства происшествия выясняются.