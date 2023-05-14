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Один против десяти: профессионалы показали виртуальный бой модуля «Бахча» против танков НАТО

Алексей Курильченко
17:05 14.05.2023
Наша машина легче и быстрее танков НАТО, поэтому бой ведется в непрерывном движении. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Тульском Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова установлен специальный тренажер, в котором специалисты в виртуальной реальности тренируются управлять боевым модулем «Бахча». Специально для программы «Военная приемка» они показали «бой» против десяти противников.

Один БМД с модулем выступает против двух танков «Абрамс», двух «Леопардов», четырех БМП «Брэдли» и двух «Мардеров».  Наша машина легче и быстрее танков НАТО, поэтому бой ведется в непрерывном движении.

Три опытных инструктора виртуозно управляют боевой машиной. БМД постепенно уничтожает противника - против танков применяются ракеты, против БМП - 30-мм снаряды. В какой-то момент в бой вступает вертолет, но и он уничтожается из пулемета. Итог битвы - израсходован ведь боезапас, уничтожены восемь из десяти машин, БМД выжила.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров отправился в Тульское Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, где создавался боевой модуль «Бахча», и орудия для нее, и даже боеприпасы. Кроме этого, съемочная группа побывала в Центре подготовки специалистов КБП, где бойцов, собирающихся в зону специальной военной операции, учат поражать из боевого модуля «Бахча» технику, которую страны НАТО отправляют на Украину.

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