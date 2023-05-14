Армия Специалист КБП Швец показал устройство «умной» противотанковой 100-мм ракеты Алексей Курильченко Ракета способна пробить танк, оборудованный динамической защитой. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Специалист АО «Конструкторское бюро приборостроения» Лев Швец показал «Военной приемке» внутреннее устройство «умной» противотанковой ракеты калибра 100 миллиметров. Данный снаряд может применяться в боевом модуле «Бахча». Ракета тандемная - она способна пробить танк, оборудованный динамической защитой. «Мы ввели индуктор в гильзу. При ударе ударником вырабатывается электричество, которое запускает бортовую батарею, то есть снаряд становится "живым". После этого срабатывает вышибной заряд и снаряд выталкивается из ствола. Учитывая то, что ствол нарезной, обороты большие у снаряда, был сделан специальный поясок на газовой подушке, который сбрасывал обороты. Потом мы сделали физический маятник, благодаря котором снаряд "запоминает землю", то есть как стоит машина», - рассказал Швец. Смотрите новый выпуск «Военной приемки» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров отправился в Тульское Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова, где создавался боевой модуль «Бахча», и орудия для нее, и даже боеприпасы. Кроме этого, съемочная группа побывала в Центре подготовки специалистов КБП, где бойцов, собирающихся в зону специальной военной операции, учат поражать из боевого модуля «Бахча» технику, которую страны НАТО отправляют на Украину. Экспертное мнение и аналитика