Армия Армия Армия

«Три богатыря»: создатель «Бахчи» Швец рассказал об авторах идеи тройных боевых модулей

Алексей Курильченко
12:00 14.05.2023
Идея боевого модуля с тремя орудиями возникла во времена Афганской войны, когда потребовалась модернизация БМП-2.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Специалист АО «Конструкторское бюро приборостроения» Лев Швец рассказал «Военной приемке» о истоках создания боевого модуля «Бахча». По его словам, о необходимости разработки такого модуля начали говорить во время Афганской войны, когда возник вопрос о модернизации БМП-2.

«Когда встал вопрос о замене вооружения БМП-2, о новой машине БМП-3, он рассматривался на уровне Министерства оборонной промышленности. И здесь три наших больших начальника, "три богатыря" - Аркадий Шипунов, Василий Грязев и Сергей Березин - предложили сделать "тройчатку". Это 100-мм орудие гранатометной баллистики, 30-мм автоматическая пушка и пулемет», - рассказал Швец.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров отправился в Тульское Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова, где создавался боевой модуль «Бахча», и орудия для нее, и даже боеприпасы. Кроме этого, съемочная группа побывала в Центре подготовки специалистов КБП, где бойцов, собирающихся в зону специальной военной операции, учат поражать из боевого модуля «Бахча» технику, которую страны НАТО отправляют на Украину.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:15 В стране и мире
Директор «Ленкома» Варшавер сообщил о состоянии госпитализированного Панфилова
10:50 В стране и мире
Метеоролог Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
08:25 В стране и мире
МИД сообщил, что Россия готова привлечь страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике
06:51 В стране и мире
СБУ объявила набор в колл-центры для вымогательства денег у россиян
04:16 В стране и мире
Global Times: начало российской спецоперации исправило аномалию однополярного мира
Популярное
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.