«Три богатыря»: создатель «Бахчи» Швец рассказал об авторах идеи тройных боевых модулей

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Специалист АО «Конструкторское бюро приборостроения» Лев Швец рассказал «Военной приемке» о истоках создания боевого модуля «Бахча». По его словам, о необходимости разработки такого модуля начали говорить во время Афганской войны, когда возник вопрос о модернизации БМП-2.

«Когда встал вопрос о замене вооружения БМП-2, о новой машине БМП-3, он рассматривался на уровне Министерства оборонной промышленности. И здесь три наших больших начальника, "три богатыря" - Аркадий Шипунов, Василий Грязев и Сергей Березин - предложили сделать "тройчатку". Это 100-мм орудие гранатометной баллистики, 30-мм автоматическая пушка и пулемет», - рассказал Швец.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров отправился в Тульское Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова, где создавался боевой модуль «Бахча», и орудия для нее, и даже боеприпасы. Кроме этого, съемочная группа побывала в Центре подготовки специалистов КБП, где бойцов, собирающихся в зону специальной военной операции, учат поражать из боевого модуля «Бахча» технику, которую страны НАТО отправляют на Украину.