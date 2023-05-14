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Опубликованы кадры изнутри автомата заряжания боевого модуля «Бахча»

Алексей Курильченко
10:13 14.05.2023
Специалист КБП также описал процесс заряжания боевого модуля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Программа «Военная приемка» показала устройство автомата заряжания боевого модуля «Бахча» изнутри. Для этого был собран необычный снаряд - вместо боевой части установили панорамную камеру. После установки «съемочный снаряд» мгновенно попал в ствол.

«Скорострельность "Бахчи" - до 10-11 выстрелов в минуту. То есть даже если снаряд находится в противоположной стороне от штанги, все равно такая скорострельность обеспечивается», - пояснил специалист АО «Конструкторское бюро приборостроения» Игорь Матвеев.

Снаряд перемещается в батарее заряжания по кругу, затем резко останавливается, меняет направление движения и входит в заряжающий механизм. Внутри находятся досылатель, казенник пушки, а затем ствол с нарезами. При этом модуль можно оснастить разными снарядами - система понимает, какой именно боеприпас нужно зарядить.

«При загрузке конвейера прописывается номер ячейки, какой снаряд там находится. При переключении соответствующей баллистики, при нажатии кнопки происходит заряжание, автоматически выбирается ближайший к штанге снаряд, поворачивается необходимый угол, штанга наклоняет снаряд, линия досылания совмещается со стволом орудия и снаряд досылается. После закрытия клина по электрическому сигналу штанга отводится назад, пушка снимается с угла заряжания и становится на угол стрельбы», - описал процесс Матвеев.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров отправился в Тульское Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова, где создавался боевой модуль «Бахча», и орудия для нее, и даже боеприпасы. Кроме этого, съемочная группа побывала в Центре подготовки специалистов КБП, где бойцов, собирающихся в зону специальной военной операции, учат поражать из боевого модуля «Бахча» технику, которую страны НАТО отправляют на Украину.

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