Армия Выставка «Лица Великой Победы» открылась в Галерее «Метро» в Москве Экспозицию приурочили к 78-летию Великой Победы, 80-летию со дня создания легендарной спецслужбы СМЕРШ и 105-летию Пограничных войск. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Выставка «Лица Великой Победы» открылась в Галерее «Метро» в Москве. На станции метро «Выставочная» состоялся концерт-презентация. На выставке представили уникальные фотопортреты ветеранов Великой Отечественной войны. Экспозицию приурочили к 78-летию Великой Победы, 80-летию со дня создания легендарной спецслужбы СМЕРШ и 105-летию Пограничных войск. Творческая группа собрала воспоминания и создала художественные фотопортреты. Героями проекта стали более 70 ветеранов разных родов войск, национальностей и религий. Самому старшему на момент съемок исполнилось 105 лет. Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика