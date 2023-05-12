Командир батареи Дон рассказал об уничтожении французских наемников гаубицей «Мста-Б»

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Другой боец - командир взвода с позывным Иркутск - рассказал, что для него является главной мотивацией при несении службы в зоне СВО.

«Моральный дух мой поддерживает то, что мы здесь для того, чтобы не пустить врага в свою страну, на свои территории не пустить, также защитить свою семью. Вот ради них и за них я воюю», - поделился он со «Звездой».

Он сообщил, что еще в детстве писал сочинения о том, кем хочет стать. Командир хотел «стать военным» и стал им. Гаубицы «Мста-Б» поддерживают огнем продвижение наших войск. Часто им приходится менять позиции, чтобы противник смог засечь орудие.