Командир батареи Дон рассказал об уничтожении французских наемников гаубицей «Мста-Б»
На Купянском направлении спецоперации осколочно-фугасными снарядами работает гаубица «Мста-Б». Максимальная дальность стрельбы орудия - порядка 20 километров. Гаубица работает по целям, которые с помощью беспилотника выявили разведчики.
Командир батареи рассказал о об освобождении одного из населенных пунктов. Тогда огнем артиллеристы поддержали нашу пехоту.
«Трудимся, чтобы ребята не гибли впереди. Поэтому это наша работа, наша задача, наша основная цель. Выполняли задачи по удержанию линии обороны нашей на берегу водохранилища. И большое количество тогда наемников заходило. Были поставлены задачи на уничтожение колонны», - рассказал командир батареи с позывным Дон.
Он добавил, что в совокупности с пехотой они поразили более 40 машин и личного состава. Гаубица «Мста-Б» накрывает любые цели: командные пункты, укрепрайоны, бронетехнику. Ее калибр позволяет работать и по танкам, пехоте, БМП.