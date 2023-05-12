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Командир батареи Дон рассказал об уничтожении французских наемников гаубицей «Мста-Б»

Марина Крижановская
Наталья Панталёва
05:50 12.05.2023
При удержании обороны на берегу водохранилища расчет поразил свыше 40 машин и живой силы противника, среди которых были и иностранные наемники.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"
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На Купянском направлении спецоперации осколочно-фугасными снарядами работает гаубица «Мста-Б». Максимальная дальность стрельбы орудия - порядка 20 километров. Гаубица работает по целям, которые с помощью беспилотника выявили разведчики.

Командир батареи рассказал о об освобождении одного из населенных пунктов. Тогда огнем артиллеристы поддержали нашу пехоту.

«Трудимся, чтобы ребята не гибли впереди. Поэтому это наша работа, наша задача, наша основная цель. Выполняли задачи по удержанию линии обороны нашей на берегу водохранилища. И большое количество тогда наемников заходило. Были поставлены задачи на уничтожение колонны», - рассказал командир батареи с позывным Дон.

Он добавил, что в совокупности с пехотой они поразили более 40 машин и личного состава. Гаубица «Мста-Б» накрывает любые цели: командные пункты, укрепрайоны, бронетехнику. Ее калибр позволяет работать и по танкам, пехоте, БМП.

© ТРК "Звезда"

Другой боец - командир взвода с позывным Иркутск - рассказал, что для него является главной мотивацией при несении службы в зоне СВО.

«Моральный дух мой поддерживает то, что мы здесь для того, чтобы не пустить врага в свою страну, на свои территории не пустить, также защитить свою семью. Вот ради них и за них я воюю», - поделился он со «Звездой».

Он сообщил, что еще в детстве писал сочинения о том, кем хочет стать. Командир хотел «стать военным» и стал им. Гаубицы «Мста-Б» поддерживают огнем продвижение наших войск. Часто им приходится менять позиции, чтобы противник смог засечь орудие.

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