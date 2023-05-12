МО РФ попросило игнорировать рассылаемые по электронной почте повестки в военкомат

В министерстве предупредили, что вместе с фейковыми повестками в электронных письмах распространяется вредоносное программное обеспечение, передающее персональные данные пользователя.

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В Минобороны России прокомментировали сообщения граждан о получении ими по электронной почте сообщений, похожих на повестки в военкомат.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что данный шаг предпринимается украинскими провокаторами «для оказания информационно-психологического давления на население Российской Федерации», а также с целью получения незаконного доступа к персональным данным россиян.

Вместе с тем, в МО РФ предупредили, что такие рассылки содержат вирусные программы, похищающие персональные данные пользователя. С данным заявление обратился Национальный центр управления обороной России (НЦУО РФ).

«<...> украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных. Вместе с недостоверной информацией в электронных письмах распространяется вредоносное программное обеспечение, передающее злоумышленникам персональную информацию о пользователе», - заявили в министерстве.

В МО России напомнили населению, что «рассылка мобилизационных предписаний, повесток, а также иных документов для осуществления воинского учета», согласно законодательству РФ, не предусмотрена по электронной почте. Ведомство призвало не передавать свои персональные данные в непроверенные организации, а также не публиковать их в открытом доступе.