Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»

До финала конкурса осталось немного, а участники уже демонстрируют свои лучшие номера и песни.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023» снова собрал вместе лучшие голоса всех регионов страны. Позади - репетиции, кастинги и снова репетиции. Впереди - главное выступление, от которого зависит, попадет ли участник в финал. Для каждого из конкурсантов «Звезда» - шанс заявить о себе на всю страну.

В каждом туре среди участников и начинающие артисты, и заслуженные. Те, чье призвание музыка, не всегда посвящают любимому делу все свое время. Сергей Чуйков - заслуженный артист ЛНР и солист Луганской филармонии - оставил родную сцену и добровольно ушел на фронт.

«Просто решил попробовать свои силы, отправить заявку на конкурс. Очень приятно, что выбрали меня для участия в конкурсе. Уверен, что вся моя семья, все мои коллеги, однополчане, жители ЛНР болеют за меня», - рассказал Сергей.

Согласно правилам конкурса, пройти в финал из каждого отборочного тура смогут только двое конкурсантов. Выбор одного из них - за жюри.

«Это же комплекс всего: когда человек хорошо поет, хорошо себя чувствует в образе, правильно подобрана песня, костюм - тогда и происходит это чудо. И вы не должны понимать почему», - рассказал председатель Всероссийского вокального конкурса «Звезда» народный артист РФ Максим Дунаевский.

На итоговую оценку повлияет каждая нота и жест. Безупречное выступление - вот чего ждут профессионалы. Некоторые из участников готовы на любую нагрузку, лишь бы удивить жюри эффектным появлением на сцене. Участник от Якутии Петр Кулаковский принял решение выступать в 15-килограммовой волчьей шкуре.

Еще одного финалиста по итогам этапа выберут зрители. Организаторы сделали все возможное, чтобы передать атмосферу каждого выступления. «Звезда» - это еще и сложнейший по техническому исполнению проект. Здесь одновременно работают 13 камер, чтобы уловить каждую эмоцию на сцене и обеспечить телезрителям эффект полного погружения.

Проголосовать за понравившегося участника можно на сайте конкурса - зазвезду.рф. Новый выпуск конкурса смотрите на телеканале «Звезда» 13 мая в 22.20, а также на нашем сайте и приложении SMART.TV.