В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»

Алексей Курильченко
Дария Сенникова
18:44 12.05.2023
До финала конкурса осталось немного, а участники уже демонстрируют свои лучшие номера и песни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2023» снова собрал вместе лучшие голоса всех регионов страны. Позади - репетиции, кастинги и снова репетиции. Впереди - главное выступление, от которого зависит, попадет ли участник в финал. Для каждого из конкурсантов «Звезда» - шанс заявить о себе на всю страну.

В каждом туре среди участников и начинающие артисты, и заслуженные. Те, чье призвание музыка, не всегда посвящают любимому делу все свое время. Сергей Чуйков - заслуженный артист ЛНР и солист Луганской филармонии - оставил родную сцену и добровольно ушел на фронт.

«Просто решил попробовать свои силы, отправить заявку на конкурс. Очень приятно, что выбрали меня для участия в конкурсе. Уверен, что вся моя семья, все мои коллеги, однополчане, жители ЛНР болеют за меня», - рассказал Сергей.

Согласно правилам конкурса, пройти в финал из каждого отборочного тура смогут только двое конкурсантов. Выбор одного из них - за жюри.

«Это же комплекс всего: когда человек хорошо поет, хорошо себя чувствует в образе, правильно подобрана песня, костюм - тогда и происходит это чудо. И вы не должны понимать почему», - рассказал председатель Всероссийского вокального конкурса «Звезда» народный артист РФ Максим Дунаевский.

На итоговую оценку повлияет каждая нота и жест. Безупречное выступление - вот чего ждут профессионалы. Некоторые из участников готовы на любую нагрузку, лишь бы удивить жюри эффектным появлением на сцене. Участник от Якутии Петр Кулаковский принял решение выступать в 15-килограммовой волчьей шкуре.

Еще одного финалиста по итогам этапа выберут зрители. Организаторы сделали все возможное, чтобы передать атмосферу каждого выступления. «Звезда» - это еще и сложнейший по техническому исполнению проект. Здесь одновременно работают 13 камер, чтобы уловить каждую эмоцию на сцене и обеспечить телезрителям эффект полного погружения.

Проголосовать за понравившегося участника можно на сайте конкурса - зазвезду.рф. Новый выпуск конкурса смотрите на телеканале «Звезда» 13 мая в 22.20, а также на нашем сайте и приложении SMART.TV.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:55 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры стамбульского митинга в поддержку Эрдогана
18:01 В стране и мире
Захарова заявила, что ЕС давит на Сербию для признания независимости Косово
17:09 В стране и мире
Пострадавшему при покушении Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов
16:41 В стране и мире
Путин поручил принять меры против оттока россиян за границу
14:25 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала крымчанина, передавшего украинцам данные о российской военной технике
Популярное
Видео
Музыкальные чудеса: чем готовы удивлять участники конкурса «Звезда-2023»
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.