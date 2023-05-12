Общественный совет при МО РФ проверил ход работы с новобранцами срочной службы в Москве

В Минобороны России подчеркнули, что новобранцев срочной службы не отправляют в зону специальной военной операции.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

От дверей военкомата до сборного пункта столицы - делегация Общественного совета при Минобороны проверила, как идет работа с новобранцами в рамках весенней кампании призыва на срочную службу.

Это не простая формальность. Инспекторы решили пройти все этапы, чтобы потом оценить, насколько грамотно налажен процесс. Вместе с членами совета в районный военкомат в Чертаново приехал и наш корреспондент Алексей Кошкин.

Через ворота обычного районного военкомата вместе с призывниками на срочную службу заходит делегация Общественного совета при Министерстве обороны. И это не просто инспекция. Члены совета решили узнать, каково сегодня быть призывником, и пройти все положенные перед отправкой в войска этапы и процедуры.

Первый этап - быстрая беседа и сверка личного дела, а потом по системе одного окна призывника отправляют к тому или иному специалисту. На все мероприятия, связанные с прохождением врачей, у которых в доступе электронные медицинские карты, и вынесение решения призывной комиссией отводится всего один день.

И только перед кабинетом призывной комиссии небольшое скопление молодых людей, собравшихся на срочную военную службу. И всех их, как и их родных, интересует вопрос, связанный со специальной военной операцией. За них этот вопрос задают члены Общественного совета.

На него отвечает начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил России Владимир Цимлянский. По его словам, ни один срочник не будет привлекаться к спецоперации - на сегодня у страны достаточно контрактников и приравненных к ним мобилизованных.

Из районного военкомата путь призванного на срочную службу лежит на сборный пункт Москвы. Здесь еще раз медицинское освидетельствование и расставание с «гражданкой», которое начинается с обновок.

Летняя, демисезонная и зимняя одежда - полный комплект. Разных цветов - по видам Вооруженных сил. И обязательно суточный рацион питания. А в столовой в ожидании отправки завтрак, обед и ужин по расписанию.

И главное, в жилых отсеках все для отдыха - душ и просторный зал с мягкими кроватями.

Фото на память с Общественным советом и пожелания удачи от известных общественных деятелей, артистов, телеведущих, ветеранов - и традиционно под марш «Прощание славянки» срочники отправляются в войска на один год. А cам призыв продлится еще до 15 июля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.