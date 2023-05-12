Армия Против дронов-камикадзе и кумулятивных снарядов: бойцы показали, как укрепили защиту САУ 2С3М «Акация» Марина Крижановская Алексей Огренич Особенность современных боевых действий в том, что артиллерии приходится встречать не только ответный огонь противника, но и налеты начиненных взрывчаткой беспилотников. Залог безопасности расчета - это максимально быстрое выполнение задачи. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В зоне проведения специальной военной операции работают расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 2С3М. «Град» бьет по скоплению пехоты противника. Пункт управления огнем дал корректировку - было выпущено ровно пять снарядов. В видоискателе тепловизора на мгновение появляется белая точка - это украинский боевик. Он, возможно, не догадывается, что выдал собственные позиции российским разведчикам. За работу принимается «Град». «Вот так РСЗО "Град" ведет огонь по скоплению пехоты противника. Было выпущено ровно пять снарядов. Корректировку дал пункт управления огнем. После того, как отстреляли, опускают ракеты вниз. Это рычаг управления пакетом. Сейчас экипаж сядет в машину и покинет позицию, с которой только что вел огонь», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Алексей Огренич. © ТРК "Звезда" «Град», накрывая большие площади, расчищает путь наступающей пехоте - это одна из основных задач реактивных систем залпового огня. Его ракеты вылетают в необычном и на первый взгляд хаотичном порядке. Это необходимо для того, чтобы машину не водило из стороны в сторону при выполнении залпов и чтобы при этом не сбивалась наводка. В задачи расчетов входит не только ведение огня по противнику, но и обслуживание техники. Машина должна работать как часы и не подвести в нужный момент. Для подавления и уничтожения вражеской живой силы, танков, артиллерийских и минометных батарей противника и не только применяется САУ 2С3М «Акация». Бойцы сварили металлическую конструкцию и установили ее на башню установки. Это необходимо для защиты от дронов-камикадзе и снарядов, против кумулятивных снарядов, которые могут прилететь со стороны противника. Также она имеет функцию маскировки. © ТРК "Звезда" Еще одна особенность современных боевых действий - артиллерии приходится встречать не только ответный огонь противника, но и налеты беспилотников, начиненных взрывчаткой. Поэтому залог безопасности расчета - это максимально быстрое выполнение задачи. Примерно в 15 километрах от российских бойцов работали штурмовые группы, но «Акация» может бить и дальше. «Ну в такой обстановке бывает все: и тяжко, и легко, и где-то бывают и разногласия. Но в основном мы всегда здесь друг друга поддерживаем, помогаем друг другу всячески, чем можем. Все, что возможно, мы делаем», - рассказал военнослужащий ВС РФ, командир орудия Матвей. Говоря о важности поддержки артиллерией пехоты, он отметил, что это «самое что есть важное испокон веков». «Мы их и прикрываем, и поддерживаем и в наступлении, и в обороне. И во всех всяческих действиях мы поддерживаем», - добавил Матвей. Прямо во время разговора соседний расчет получил задачу. Была обнаружена огневая точка противника на пути пехоты. Приказ: уничтожить. Экспертное мнение и аналитика