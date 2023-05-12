Против дронов-камикадзе и кумулятивных снарядов: бойцы показали, как укрепили защиту САУ 2С3М «Акация»

Особенность современных боевых действий в том, что артиллерии приходится встречать не только ответный огонь противника, но и налеты начиненных взрывчаткой беспилотников. Залог безопасности расчета - это максимально быстрое выполнение задачи.
В зоне проведения специальной военной операции работают расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 2С3М.
«Град» бьет по скоплению пехоты противника. Пункт управления огнем дал корректировку - было выпущено ровно пять снарядов.
В видоискателе тепловизора на мгновение появляется белая точка - это украинский боевик. Он, возможно, не догадывается, что выдал собственные позиции российским разведчикам. За работу принимается «Град».
«Вот так РСЗО "Град" ведет огонь по скоплению пехоты противника. Было выпущено ровно пять снарядов. Корректировку дал пункт управления огнем. После того, как отстреляли, опускают ракеты вниз. Это рычаг управления пакетом. Сейчас экипаж сядет в машину и покинет позицию, с которой только что вел огонь», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Алексей Огренич.
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