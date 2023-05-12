Кремль желают, чтобы люди Запада увидели ошибочную политику их властей

Москва хотела бы, чтобы люди на западе знали, что их власти проводят ошибочную и неверную политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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