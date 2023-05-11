Посольство РФ на Филиппинах подключилось к розыску пропавшей россиянки
Посольство РФ на Филиппинах подключилось к розыску Юлии Чумак, которая, по информации ее родных, прилетела в Манилу в поисках работы и с 6 мая не выходит на связь. Об этом сообщил представитель российской дипмиссии в Маниле.
С просьбой о помощи в российское посольство обратилась мать пропавшей девушки Татьяна Ковалева. В телефонном разговоре она пояснила, что ее дочь Юлия Чумак, 2000 года рождения, прилетела в Манилу 6 мая «для трудоустройства в одной из местных компаний» и пропала. Никакими сведениями о ее местонахождении семья не располагает.
«В ходе общения с Татьяной Ковалевой просили ее предоставить дополнительные данные о деталях поездки ее дочери. По результатам направили соответствующие обращения в компетентные ведомства страны пребывания», - приводит РИА Новости слова российского дипломата.
В посольстве посоветовали Ковалевой написать также заявление в полицию по месту жительства в России, чтобы объявить Юлию Чумак в международный розыск по линии Интерпола.
В дипмиссии отметили, что сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств исчезновения россиянки и держат ситуацию на контроле.