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Bloomberg: Польша запретила импорт украинского зерна, чтобы угодить избирателям

Дмитрий Трунов
16:21 01.05.2023
Правящая партия «Право и справедливость» в немалой степени опирается на фермеров.
Bloomberg: Польша запретила импорт украинского зерна, чтобы угодить избирателям
© Фото: Pavlo Pakhomenko, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Власти Польши ввели запрет на импорт украинского зерна, чтобы не отпугнуть избирателей, сообщает Bloomberg. Правящая партия «Право и справедливость» в немалой степени опирается на фермеров, и экспорт украинского продовольствия может нанести удар по этой базе за шесть месяцев до ожесточенных выборов.

«Право и справедливость» сохраняет лидерство в опросах перед голосованием, которое намечено на октябрь. Избиратели в сельской местности играют для нее решающую роль с тех пор, как партия пришла к власти в 2015 году.

В правящих кругах в Варшаве есть опасения, что к власти могут прийти люди, которые изменят политику радикальной поддержки Украины. В частности, растет поддержка правой евроскептической партии «Конфедерация», которая разделяет сомнения по поводу притока украинских беженцев и неограниченной военной помощи Киеву.

Около 7% экспорта кукурузы и пшеницы с Украины в этом сезоне ушло в Польшу. Фермеры продолжают устраивать акции протеста на пограничных переходах, критикуя поток украинского зерна, который приводит к снижению цен. Они возлагают вину на «Право и справедливость» за то, что те допустили поток некачественной продукции.

В апреле запрет на импорт украинского продовольствия ввели Польша Венгрия, Словакия и Болгария. Позже Еврокомиссия заключила с этими странами, а также с Румынией соглашение об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Местным фермерам предоставят 100 млн евро помощи, а национальные власти откажутся от односторонних ограничений.

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