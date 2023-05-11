Пара минут на ответ: борьба «Гиацинта-Б» с батареями националистов на Авдеевском направлении

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На Авдеевском направлении пехота продолжает кропотливую работу. Необходимо окружить населенный пункт. Артиллерия поддерживает пехоту, также контролируя пути подвоза боеприпасов украинским боевикам. Корреспондент «Звезды» побывал на позициях и пообщался с бойцами об обстановке на данном направлении.

Российская разведка под Авдеевкой засекла орудие противника. Старший офицер батареи с позывным Студент рассказал, насколько быстро бойцы реагируют на обстрел Донецка, который находится примерно в 25 километрах от Авдеевки.

«У нас в бригаде есть своя система звукометрии, которая засекает огневые позиции противника, рассчитывает и дает нам координаты. Эти координаты поступают ко мне. И от приказа "Орудие к бою!" до первого выстрела проходит две-три минуты - мы сразу же отправляем один снаряд», - рассказал он.

Военнослужащий сообщил, насколько плотный контроль дорог у российской артиллерии в плане подвоза боеприпасов националистам.

«На данном направлении хоть все 100 процентов, потому что у нас батареи расставлены так, что каждое орудие смотрит в свое направление. И мы в данный момент охватываем практически 180 градусов всего фронта», - отметил старший офицер батареи.

Такая быстрая реакция на изменение боевой обстановки позволяет значительно снизить потери и облегчить работу пехоте. Об интенсивности работы артиллерии говорят так называемые станины - упоры для орудия. Старший наводчик расчета орудия «Гиацинт-Б» с позывным Сухой объяснил, что после выстрела станина сама закапывается, что позволяет не сбиваться наводке после каждого выстрела.

«Откат орудия происходит после выстрела. Станины сами закапываются. За счет этого, что станины закапываются, наводка становится точнее, наводка не сбивается после каждого выстрела. Можно чуть-чуть поправить ее и все - орудие будет стрелять точно в цель, без изменений», - отметил Сухой.

Он добавил, что достаточно два-три выстрела, так как орудие мощное, чтобы станина закопалась глубоко.

В настоящее время от работы артиллеристов и буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» зависит возможность украинских националистов вести огонь по Донецку. Авдеевка уже практически находится в полукольце. Российские бойцы продолжают окружать ее, продвигаясь в сторону Первомайска, Северного.