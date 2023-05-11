Певица Зара приехала поддержать контрактников, отправляющихся в зону СВО

Артистка отметила, что вера, надежда и ожидание бойцов домой с победой поддерживают их моральный и боевой дух.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бойцы уверяют, что уничтожат фашизм также, как и их деды в 1945-ом. Поцелуй перед долгим расставанием, дружеские объятия и любимые песни из переносной колонки - таким запомнится этот день на гражданке для тех, кто отправляется на военную службу по контракту. Люди совершенно разных профессий и семей связали свою судьбу одним порывом - Родину защищать.

«Моя мама говорит, что один человек может спасти город, а нашим мальчикам, мужчинам нужна помощь», - рассказала контрактница Ирина Гопуева.

Ирина едет служить по контракту медсестрой. Но и среди рослых мужчин хрупкая девушка не теряется. Говорит, что в автобусе «по дороге в учебку отпилит» малиновые ногти. Около 10% всех принятых на контракт в Единых пунктах отбора - это женщины.

«Нет усредненного портрета. Очень разнообразные кандидаты: и молодые, которые только выпустились, и мужчины зрелые, которые сознательно идут на службу. Тут нет шаблона, люди разные по социальному происхождению, по профессиям, возрасту, вере. Шаблона нет», - отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу, подполковник Виталий Мудрук.

Степану в этом году исполнится 59. Говорит, медкомиссию сдал на ура и не боится трудностей на службе, имеет небольшой боевой опыт. Тех, кто не первый раз идет на службу по контракту, в пункте отбора много. Есть и люди из Донбасса.

«Здесь у родственников был и надеюсь, отправят побыстрее. У нас 500 метров с трех сторон боевые действия идут уже девять лет. Семья уже там, "отдыхают", померли все», - пояснил Сергей Путилин.

Поддержать решивших отправиться на службу в московский Единый пункт отбора приехала певица Зара.

«Ребята себя иначе чувствуют, когда понимают, что в них верят, их ждут, на них надеются. И когда они понимают, кого они защищают. Очень приятные молодые люди. И пообщались, и сфотографировались», - поделилась своими впечатлениями заслуженная артистка России.

В комнатах ожидания для контрактников и их родственников созданы все удобства: есть камеры хранения, телевизоры, даже игровые приставки. Работают волонтеры и психологи. Для того, чтобы подать заявление на прохождение военной службы по контракту, необходим паспорт, военный билет, медицинский полис, СНИЛС, документ об образовании и, если имеются, свидетельства о рождении детей и заключении брака.