Вертолетчик рассказал о влиянии рельефа местности на выполнение задач в зоне СВО

В ходе специальной военной операции летчики Ка-52 наносят удары по технике противника. Командир звена с позывным Кузьма рассказал «Звезде» об особенностях боевой работы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Командир звена вертолетов Ка-52 с позывным Кузьма рассказал «Звезде», как рельеф местности влияет на выполнение задач в зоне специальной военной операции.

«Мы работаем с одним и тем же противником, у него одно и то же вооружение. Сказывается рельеф местности, по каждому направлению, где мы работали. Мы прошли практически все направления, за исключением севера. Более равнинная местность - свои плюсы и минусы, более холмистая - большие перепады высот, тут тоже свои плюсы и минусы», - объяснил он.

Кузьма рассказал, что интенсивность боевых действий в последнее время выросла, противник пытается прорваться на определенных направлениях, поэтому летчики помогают нашей пехоте. Применяются управляемые ракеты, экипажи получают бесценный опыт, растет результативность при выполнении задач. Он также рассказал о влиянии погоды на боевую работу. По словам командира звена, сильный ветер не помеха для вертолета, при боевом применении экипаж делает поправки.

«Если плотный туман, тогда задача под угрозой, в остальных случаях задачи выполняются», - добавил он.

Кузьма отметил, что маршрут и тактические приемы вырабатываются индивидуально под каждый вылет. Он также рассказал, что в последний раз летчики уничтожили наземную технику противника пуском управляемых ракет. В районе выполнения задач работает группа прикрытия - вертолеты Ми-8 и Ми-28, которые в случае надобности готовы прийти на помощь. Кузьма рассказал и о традиционных приметах вертолетчиков.

«Обычно приходишь на вертолет, всегда с ним поздороваешься. Стандартная процедура - осмотр воздушного судна. После осмотра погладили по носу, сели в вертолет, подготовка к запуску, вылет, полет», - поделился командир звена.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы РСЗО «Град», на которых видно, как реактивные снаряды срываются с направляющих, улетая в сторону неприятеля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.