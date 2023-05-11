Армия Армия Армия

Вертолетчик рассказал о влиянии рельефа местности на выполнение задач в зоне СВО

17:36 11.05.2023
В ходе специальной военной операции летчики Ка-52 наносят удары по технике противника. Командир звена с позывным Кузьма рассказал «Звезде» об особенностях боевой работы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Командир звена вертолетов Ка-52 с позывным Кузьма рассказал «Звезде», как рельеф местности влияет на выполнение задач в зоне специальной военной операции.

«Мы работаем с одним и тем же противником, у него одно и то же вооружение. Сказывается рельеф местности, по каждому направлению, где мы работали. Мы прошли практически все направления, за исключением севера. Более равнинная местность - свои плюсы и минусы, более холмистая - большие перепады высот, тут тоже свои плюсы и минусы», - объяснил он.

Кузьма рассказал, что интенсивность боевых действий в последнее время выросла, противник пытается прорваться на определенных направлениях, поэтому летчики помогают нашей пехоте. Применяются управляемые ракеты, экипажи получают бесценный опыт, растет результативность при выполнении задач. Он также рассказал о влиянии погоды на боевую работу. По словам командира звена, сильный ветер не помеха для вертолета, при боевом применении экипаж делает поправки.

«Если плотный туман, тогда задача под угрозой, в остальных случаях задачи выполняются», - добавил он.

Кузьма отметил, что маршрут и тактические приемы вырабатываются индивидуально под каждый вылет. Он также рассказал, что в последний раз летчики уничтожили наземную технику противника пуском управляемых ракет. В районе выполнения задач работает группа прикрытия - вертолеты Ми-8 и Ми-28, которые в случае надобности готовы прийти на помощь. Кузьма рассказал и о традиционных приметах вертолетчиков.

«Обычно приходишь на вертолет, всегда с ним поздороваешься. Стандартная процедура - осмотр воздушного судна. После осмотра погладили по носу, сели в вертолет, подготовка к запуску, вылет, полет», - поделился командир звена.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы РСЗО «Град», на которых видно, как реактивные снаряды срываются с направляющих, улетая в сторону неприятеля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:05 В стране и мире
Прилепин начал подготовку к операции по фиксации переломов после покушения
17:36 Армия
Видео
Вертолетчик рассказал о влиянии рельефа местности на выполнение задач в зоне СВО
17:28 В стране и мире
РФ прекращает действие соглашения о сотрудничестве с Польшей в области науки и техники
16:28 В стране и мире
Видео
Военный эксперт Кнутов: ПВО ВС РФ адаптируется к поставкам ракет Storm Shadow Киеву
16:09 В стране и мире
Верховный суд признал незаконным арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана
Популярное
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Видео
В небе над парком «Патриот» расцвел салют в честь 9 мая
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.