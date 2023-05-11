В Финляндии исключили вступление Украины в ЕС вперед Северной Македонии и Албании

По словам министра иностранных дел Финляндии, необходимо равным образом подходить ко всем заявкам. Албания и Северная Македония ждут вступления в Евросоюз уже очень давно.

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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что Украина не должна стать членом ЕС раньше, чем в организацию вступят Северная Македония и Албания. Об этом сообщает RT.

«Я думаю, что очень важно равным образом подходить к рассмотрению различных заявок на вступление в ЕС. Я несколько обеспокоен развитием ситуации в государствах Западных Балкан: Северная Македония и Албания уже очень давно ожидают приема в Евросоюз», - заявил Хаависто в интервью медиагруппе «Функе».

По мнению министра, только после вступления этих стран следует заняться заявками Украины и Молдавии.

Напомним, Северная Македония подала заявление на членство в ЕС в 2004 году, Албания - в 2009 году, Украина - в 2022 году. Все три страны обладают статусом кандидата. Переговоры по вступлению в ЕС Северной Македонии начались в 2005 году, по вступлению Албании - в 2014 году, по вступлению Украины переговоры еще не начались.