Также неприятель лишился на этом направлении шести автомобилей, гаубицы Д-30 и американской РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о потерях врага до 230 боевиков на Донецком направлении за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», - сообщил представитель российского оборонного ведомства на брифинге 11 мая.

Штурмовые отряды продолжают наступать на западе Артемовска. Их поддерживают Воздушно-десантные войска, которые сковывают противника на флангах. Российская авиация совершила восемь вылетов в данный район, артиллерия выполнила 95 огневых задач. Помимо этого, наши бойцы уничтожили склад боеприпасов украинской мехбригады под Краматорском.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях суточные потери украинской стороны в личном составе превысили 110 человек. Также уничтожены семь автомобилей противника, а в районе Гуляйполя - склад боеприпасов украинской теробороны.

На Херсонском направлении суточные потери неприятеля в живой силе составили до 20 человек. Противник потерял несколько единиц техники, включая американскую буксируемую гаубицу М777, советскую буксируемую гаубицу «Мста-Б», а также САУ «Гвоздика». В районе Херсона наши бойцы уничтожили склад боеприпасов украинской бригады теробороны.

Также Конашенков рассказал о ситуации на Купянском направлении. В районе Ивановки Харьковской области российские военные сорвали действия украинской разведгруппы. Противник потерял за сутки до 125 человек, а также не досчитался четырех автомобилей и САУ «Акация». В районе Нескучного в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады.

На Краснолиманском направлении противник также понес серьезные потери в личном составе. Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, они могут доходить до 65 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, а также две буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.