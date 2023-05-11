В России установили рекорд по выпуску оружия

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Концерн «Калашников» увеличил объемы производства оружия на 38%. Это лучший показатель за последние 10 лет. Об итогах работы предприятия в январе-марте 2023 года рассказал глава концерна Алан Лушников.

Высокие показатели по выполнению гособоронзаказа достигнуты в том числе за счет серийного выпуска новых изделий - пистолета-пулемета ППК-20, а также ружей TR9S (Иж-2102) и TG2S (Иж-224), сообщает «360».



Ранее в программе «Легенды науки» вышел документальный фильм об основателе концерна, гениальном русском инженере-оружейнике Михаиле Калашникове, создавшем лучший в мире автомат.