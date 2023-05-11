В стране и мире Война и мир в одном кадре: как петербуржец на фото совмещает прошлое и настоящее с одного ракурса Роман Закурдаев Марина Крижановская Фотограф сожалеет об одном: что так и не добрался до той самой точки на Рейхстаге, с которой снимал свою знаменитую фотографию со Знаменем Победы военный фотокорреспондент Евгений Халдей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Петербуржец Сергей Ларенков совмещает архивные снимки с современными. Одна точка, один ракурс - и вот его война и мир в одном кадре. Путешествует во времени он с помощью таймерографии. От часовни остался один лишь фундамент, но историческое здание железнодорожной станции «Александровка» в пригороде Санкт-Петербурга - на прежнем месте, как и зимой 1944 года во время боев по прорыву блокады Ленинграда. Иногда Сергею удается даже найти точное место, на котором в момент съемки находился военный фотограф. Эту связь времен он сохраняет уже более 10 лет. Сам он когда-то на обычном компьютере освоил технику фотоколлажа. Начинал с исторических кадров блокадного Ленинграда. Очередная локация - Московский проспект. Сквер у Дома Советов в годы войны был линией обороны Ленинграда. Именно с этой точки, судя по фотографии, экипаж танка Т-34 уходил на очередное боевое задание. © ТРК "Звезда" Определять локации Сергею помогает его основная профессия, он -лоцман. Проводит корабли и суда в портах Петербурга, поэтому и легко ориентируется по точкам привязки к местности. Иногда лишь часть снимка может вывести его на точный адрес. «Мы сейчас находимся по адресу Московский проспект, дом 208. Это здание было построено перед войной и на фотографии мы видим угол здания, который ничуть не изменился. Во дворе ничего не было построено, поэтому на фотографии видно здание Дома Советов, рядом стоит танк Т-34 и наши бойцы, которые готовятся к операции по снятию блокады», - показал на старом фотоснимке Сергей. В его коллекции уже более 1000 коллажей с застывшими мгновениями Второй мировой войны. Сергей специально посетил все города-герои: от Волгограда до Калининграда и Мурманска. Есть серия работ и об освобождении Праги, Вены и, конечно, большой цикл фотографий из Берлина. «Я сожалею об одной локации, которую не удалось мне снять. Я уже забрался на Рейхстаг и уже подбирался к той точке, где на известнейшей фотографии Евгения Халдея втыкается знамя в одну из точек на Рейхстаге, но за мной по пятам шел уже полицейский. Не удалось это реализовать», - рассказал фотохудожник, автор проекта «Связь времен» Сергей Ларенков. В 40 километрах от Петербурга - город Гатчина. С осени 1941-го по январь 1944-го он был оккупирован фашистскими войсками. Сергей давно уже планировал найти деревянный дом с архивного снимка, на котором красноармейцы срывают указатель на немецком языке. Удивительно, но за столько лет здание почти не изменилось. «Мы внимательно изучили фотографию и нашли точное место, где была прибита та самая табличка "Бургомистр - городской глава". Вот даже остались несколько гвоздей на этом месте. По сути, мы, как те красноармейцы, прикасаемся к истории», - показал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев. Еще один «живой» снимок в богатом собрании коллажей Сергея Ларенкова. Он планирует вернуться к локациям, где уже снимал ранее, чтобы запечатлеть стремительно меняющиеся облики мирных городов в моменте их военной истории. Экспертное мнение и аналитика