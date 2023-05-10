«Артек» стал эпицентром самой массовой акции «Бессмертный полк»
Самая массовая акция «Бессмертный полк» в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в «Артеке». Несколько тысяч ребят из более чем 30 стран собрались, чтобы почтить память героев, спасших мир от фашизма.
3 200 человек сегодня собрала «Артек.Арена». Это ребята со всей России, со всех уголков мира. Здесь представлены более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, Европа, США и даже Мексика.
Торжественное и памятное мероприятие позади - в детском центре прошла акция «Бессмертный полк», и теперь завершающий аккорд - на стадионе.
В руках у ребят портреты героев, которые защитили мир от фашизма . 3200 героических историй.
В честь праздника на «Артек.Арене» пройдет торжественный концерт. На сцене выступят знаменитые артисты, ребятам будет адресовано послание от тех, кто сегодня находится на передовой.