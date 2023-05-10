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Зенитчики комплекса «Стрела-10» с артиллеристами гаубиц Д-20 уничтожили более 15 воздушных целей националистов

05:50 10.05.2023
При неплановых целях военнослужащие в течение нескольких минут оказываются у орудия, принимают координаты и начинают работать по противнику.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зоне проведения спецоперации совместную боевую работу ведут расчеты артиллерии и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО). Вместе они уничтожают воздушных и наземных целей украинских националистов.

С закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами расчеты гаубиц Д-20 уничтожили вражеские позиции. Буксируемые пушки-гаубицы калибром 152 миллиметра не оставили шансов замаскированным в густом лесу оборонительным сооружениям боевиков.

«Работать приходится достаточно много. Есть плановые цели - они обычно бывают ночью, <...>. По неплановым целям позиции занимаются очень быстро. То есть если люди находятся на отдыхе или где-то, то буквально в течении двух минут уже все на орудии находятся и принимают координаты - и работа», - рассказал командир орудия Д-20 с позывным Мамай.

С закрытых огневых позиций на дальность до 15 километров был нанесен удар по огневым целям противника. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами. Артиллеристам помогали расчеты беспилотных летательных аппаратов. С их помощью корректируется огонь и осуществляется контроль целей.

© Минобороны России

На земле позиции артиллерии от ударов вражеских разведывательных и ударных беспилотников прикрывает комплекс «Стрела-10». Расчеты зенитно-ракетного комплекса вместе с артиллеристами уничтожили более 15 воздушных целей противника различного типа.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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