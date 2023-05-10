Расчет артустановки «Акация» ЮВО подавил миномет националистов в зоне спецоперации
Артиллерийская установка применяется при ведении огня по укреплениям противника, скоплениям живой силы, а также по позициям минометов и колоннам вражеской военной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В зоне проведения специальной военной операции работает артиллерийское подразделение Южного военного округа (ЮВО).Боевую работу расчетов артустановки 2С3 «Акация» калибра 152 миллиметра показало Минобороны РФ.
Бойцы наносят удары по укреплениям противника и скоплениям его живой силы. Также «Акация» осыпает снарядами позиции минометов, колонны военной техники украинских националистов, которые подвозят подкрепления.
Российские артиллеристы работают преимущественно с закрытых позиций. При выполнении огневых задач они взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов. Дроны проводят разведку позиций националистов и корректируют точность огня артиллерийских установок.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.