Армия Расчет артустановки «Акация» ЮВО подавил миномет националистов в зоне спецоперации Артиллерийская установка применяется при ведении огня по укреплениям противника, скоплениям живой силы, а также по позициям минометов и колоннам вражеской военной техники. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В зоне проведения специальной военной операции работает артиллерийское подразделение Южного военного округа (ЮВО).Боевую работу расчетов артустановки 2С3 «Акация» калибра 152 миллиметра показало Минобороны РФ. Бойцы наносят удары по укреплениям противника и скоплениям его живой силы. Также «Акация» осыпает снарядами позиции минометов, колонны военной техники украинских националистов, которые подвозят подкрепления. Российские артиллеристы работают преимущественно с закрытых позиций. При выполнении огневых задач они взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов. Дроны проводят разведку позиций националистов и корректируют точность огня артиллерийских установок. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика