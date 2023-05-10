Суд в Москве взыскал с бизнесмена Хотина 192 миллиарда рублей по делу о неуплате налогов

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Замоскворецкий суд города Москвы взыскал с бизнесмена Алексея Хотина долг перед государством в размере более 192 миллиардов рублей и 100% подконтрольных ему акций группы компаний «Русь-Ойл». Об этом рассказали в пресс-службе суда РИА Новости.

«С Алексея Хотина, как бенефициара "Русь-Ойл", взыскан в пользу Российской Федерации вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл"», - сообщил Мосгорсуд агентству.

Согласно материалам дела, группа компаний «Русь-Ойл» уклонялась от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых, на прибыль и НДС с помощью фиктивных отношений по купле-продаже нефти и фальшивых сведениях о них в бухучете.

Бывшего акционера «Югры» Хотина отправили под домашний арест еще в 2019 году. Он был замешан в деле о хищении у финансовой организации 7,5 миллиардов рублей.