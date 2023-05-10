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«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса

Ирина Елагина
14:26 10.05.2023
Новый образовательный проект потребует порядка 10 миллиардов рублей.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским затронул тему финансирования образовательно-культурного пространства - межвузовского кампуса в центре Иваново.

«Денежки откуда возьмем?», - поинтересовался Путин.

Воскресенский пояснил, что проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Для реализации проекта требуется 10 млрд рублей, из них 6 млрд - это средства на капитальный грант правительства, а остальное - частные вложения.

Напомним, что в Иваново есть несколько вузов, и новый центр объединит их на базе комплекса Большой ивановской мануфактуры. По словам губернатора, кампус - «это не только образование, но и импульс той самой технологичной экономики, которая нужна России с более высокими доходами людей.

Также на встрече глава государства поддержал намерение главы Ивановской области идти на второй губернаторский срок.

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