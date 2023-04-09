Сотрудник музея военной истории Оганесян назвал Abrams испорченным Leopard

У каждого из западных танков, которые хотят передать Украине, есть свои плюсы и минусы, но Abrams считается худшим из них.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Karolis Kavolelis, www.imago-images.de, GlobalLookPress

Если сравнить все западные танки, которые будут поставлены киевскому режиму на Украине, то лучшим из них являются немецкие Leopard и французские Leclerc. Американские Abrams имеют несколько своих преимуществ, но в целом им проигрывают. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал научный сотрудник Музея Отечественной военной истории Феликс Оганесян. В прошлом он лично осваивал западную военную технику, проходя обучение по программе переподготовки старших офицеров «За мир».

«Abrams я бы грубо назвал испорченным Leopard. Все, что должно было быть в американском танке изначально, просто не попало в рамки бюджетных ассигнований. И потом при модернизации его доводили до уровня Leopard. У него есть несколько своих преимуществ, но Leopard предпочтительней», - заявил Оганесян.

По его словам, немецкий Leopard имеет массу преимуществ, включая командирский панорамный прицел. Однако, он отметил, что на французском Leclerc установлен лучший в мире прицельный комплекс и очень много современной электроники.

В целом же, Феликс Оганесян отметил, что российские танки предпочтительней в пехотном бою, однако, в танковом бою немецкий Leopard имеет несколько преимуществ. Но при этом данная техника достаточно дорогая.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Охота на "Леопардов"» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, где слабые места немецкого «Леопарда», как с помощью ПТРК бороться с американскими «Абрамсами» и чем дрон может удивить во время охоты на британские «Челленджеры».