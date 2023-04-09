В городских пабликах Киева пишут о взрыве

Информации от органов местной власти о похожих происшествиях пока нет.

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Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Киевской области. Что конкретно взорвалось и загорелось - пока не известно.

Сообщений о прилетах не было и тревога не объявлялась, пишет «Страна.ua». Издание ссылается на киевские паблики. Информации от органов местной власти о похожих происшествиях пока нет.

Днем это издание сообщало о взрывах в Константиновке, Дружковке и Краматорском районе.

ВС РФ в районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива, сообщило в воскресенье 9 апреля Минобороны России. Оно было накоплено для группировки ВСУ на Донбассе.