Лия Ахеджакова ушла из «Современника»

О том, что актриса написала заявление об уходе из театра, уже сообщалось ранее.

© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из московского «Современника», передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу театра.

Как утверждается, она покинула учреждение по собственному желанию.

«Трудовые отношения с ней не могут быть продолжены», — заявили в пресс-службе театра.

О том, что знаменитая актриса написала заявление об уходе из «Современника», стало известно на прошлой неделе, 30 марта.

Напомним, что наибольшую популярность Ахеджаковой принесли роли в фильмах «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы или с легким паром».