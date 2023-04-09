Лия Ахеджакова ушла из «Современника»
О том, что актриса написала заявление об уходе из театра, уже сообщалось ранее.
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из московского «Современника», передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу театра.
Как утверждается, она покинула учреждение по собственному желанию.
«Трудовые отношения с ней не могут быть продолжены», — заявили в пресс-службе театра.
О том, что знаменитая актриса написала заявление об уходе из «Современника», стало известно на прошлой неделе, 30 марта.
Напомним, что наибольшую популярность Ахеджаковой принесли роли в фильмах «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы или с легким паром».