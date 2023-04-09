Министр обороны Израиля обсудил ракетные удары с главой Пентагона

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Министр обороны Йоав Галлант созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином, чтобы обсудить террористические атаки в Израиле и обстрелы территории израильского государства.

«Галлант проинформировал Остина о недавней волне террористических атак в Израиле и о ракетах, выпущенных палестинскими группировками как из Газы, так и с территории Ливана при поддержке Ирана», - пишет The Times of Israel.

Министр обороны США призвал израильскую сторону принять все необходимые меры для спокойного и мирного соседства евреев, мусульман и христиан. Для скорейшей деэскалации ситуации Остин призвал Галланта избегать односторонних действий, усугубляющих напряженность, заявили в Пентагоне.

Палестино-израильский конфликт обострился на днях, после вооруженной акции израильской полиции в мечети Аль-Акса. Во время молитвы туда ворвались вооруженные силовики, чтобы задержать подозреваемых в преступлении. Завязалась драка с верующими, в результате которой полицейские применили спецсредства. Сотни человек оказались задержаны, около 100 пострадали.

Накануне на набережной Тель-Авива произошел теракт. Автомобиль въехал в толпу людей и перевернулся. Подоспевшие представители спецслужб успели ликвидировать водителя.