Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц умер в США

Многие годы Бенджамин Ференц выступал за создание международного уголовного суда, который сейчас заседает в Гааге.

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Последний остававшийся в живых прокурор Нюрнбергского процесса в Германии Бенджамин Ференц умер в возрасте 103 лет. О трагедии сообщил телеканала NBC News.

Ференц – юрист, окончивший Гарвард. На момент процесса над нацистскими преступниками ему было 27 лет. Благодаря его усилиям, возмездие настигло многочисленных офицеров вермахта, командующих эскадронами смерти.

Причины смерти Бенджамина Ференца не называются. По непроверенной информации, он умер в доме престарелых в Бойтон-Бич, штат Флорида.