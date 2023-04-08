Пригожин заявил, что находится у врачей 24 на 7

Он отметил, что в настоящий момент у него остается слабость.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, GlobalLookPress

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе со «Звездой» рассказал о своем состоянии после инцидента со скачком давления.

«Мне кажется, что все страшное уже позади. Слава Богу, сегодня уже получше. Я уже у врачей. Я 24 на 7 у врачей», - сказал он.

Пригожин пожаловался на то, что у него остается слабость. Свое состояние он списал на постковидный синдром.

«Возможно, это сочетание эмоциональных и постковидных вещей, оно дает вот такой результат. Мне сейчас важно немножко восстановиться», - добавил Пригожин.

Накануне сообщалось, что продюсеру стало плохо во время съемок ток-шоу. Его ассистент раскрыл «Звезде» подробности случившегося.

У Пригожина подскочило давление, ему вызвали врачей. Однако в связи с тем, что ему стало легче, он отказался от госпитализации.