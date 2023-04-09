Инструктор ВС РФ сообщил о пользе данных о западных танках в интернете

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специальные группы военнослужащих, которые проходят подготовку по эффективной борьбе с западными танками в зоне проведения спецоперации, изучают слабые места этих боевых машин. Для того, чтобы погрузиться во все тонкости этого дела, инструктора доводят до них всю необходимую информацию, в том числе и из интернета. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал инструктор центра боевой подготовки ВС РФ.

«Моя главная роль - это разобрать образцы вооружения, которые поставляют страны Запада на Украину. Разобрать их “по-косточкам”, куда лучше всего бить, вероятность поражения, где слабые места и уязвимые. И из какого оружия, в какой последовательности данные машины уничтожать. Далее в мои задачи входит проштудировать интернет. Найти видео с применением противотанковых ракетных комплексов и вообще с уничтожением данных видов вооружения», - объяснил специалист.

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